Места незаконной рубки леса в Удмуртии засекли из космоса

В целом объемы нарушений в сфере лесного законодательства снизились за год на 15%.



Ижевск. Удмуртия. Выявить 2 случая нелегальной заготовки древесины в Удмуртии помогла съемка с орбиты. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Итоги борьбы с лесными браконьерами в 2020 году были подведены на заседании Межведомственной комиссии по борьбе с незаконными заготовками, транспортировкой, переработкой и реализацией древесины, незаконной добычей объектов животного мира. На нем было отмечено, что для обнаружения «черных лесорубов» по заданию Рослесхоза был проведен космический мониторинг. В результате в Удмуртии было установлено 2 факта незаконной рубки. Браконьеры заготовили 153 кубометра древесины, ущерб составил 1,2 млн рублей. В текущем году выявлять нарушителей с помощью космических технологий продолжат.

В целом за 2020 год в Удмуртии было выявлено 1340 нарушений лесного законодательства. При этом на долю браконьерских рубок пришлось 14,2% от общего числа таких случаев. Ущерб составил 62 млн рублей. По сравнению с 2019 годом объем незаконной рубки и причиненного ущерба снизился на 15%, рассказал министр природных ресурсов Денис Удалов.

Также глава ведомства сообщил о ходе реализации регионального закона «Об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории Удмуртской Республики». Документ предписывает поставить на учет все пилорамы и другие пункты обработки древесины. Зарегистрировано 536 подобных объектов, 51 нарушитель привлечен к административной ответственности.

На заседании была особо выделена проблема незаконной вырубки и продажи лесных насаждений на землях сельхозназначения, а так же складирование древесины на таких землях без разрешительных документов. Добытые подобным способом ресурсы не вносятся в систему учета лесоматериалов ЛесЕГАИС и перерабатываются на нелегальных пилорамах. Более 100 подобных случаев выявлено в Вавожском, Глазовском, Сюмсинском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах.

Кроме того, было отмечено, что практически вся заготавливаемая в Удмуртии древесина перерабатывается в пределах республики. Лишь около 1,9% леса идет на экспорт в виде «кругляка». В связи с этим глава Минприроды региона Денис Удалов напомнил, что президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года полностью прекратить вывоз из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Добавим, в целом в Удмуртии в 2020 году было заготовлено 2,5 млн кубометров товарной древесины, или 75% от общего объема расчетной лесосеки ( 3,3 млн кубометров).