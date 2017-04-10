В офисах Сбербанка в Удмуртии появился Wi-Fi от «Ростелекома»

Проект повысит доступность банковских сервисов.

Ижевск. Удмуртия. «Ростелеком» завершил работы по организации Wi-Fi-зон в 89 офисах Удмуртского отделения Сбербанка. Созданная в рамках проекта беспроводная сеть охватывает зоны банкоматов, клиентские залы и служебные помещения банка.

Проект повысит доступность банковских сервисов с удаленным обслуживанием и обеспечит комфортные условия пребывания клиентов в офисах банка. Wi-Fi от «Ростелекома» позволяет посетителям отделений устанавливать приложения Сбербанк Онлайн на своих устройствах и работать с сервисами непосредственно в зале обслуживания. При необходимости желающие могут обратиться за помощью к консультантам. Кроме того, клиенты могут воспользоваться и другими ресурсами сети интернет.

Для подключения к сети необходимо мобильное устройство, поддерживающее передачу данных по Wi-Fi-технологии. Услуга предоставляется в соответствии с российским законодательством об обязательной авторизации и идентификации пользователей. Чтобы авторизоваться в сети, необходимо ввести логин – номер сотового телефона – и пароль, который приходит посредством SMS-сообщения на указанный мобильный номер. Процедура проста и занимает всего несколько минут.

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике Андрей Шперлинг прокомментировал: «Мобильные устройства сегодня используются повсеместно, и люди хотят постоянно находиться онлайн. Современные телекоммуникационные технологии создают комфортную для посетителей и сотрудников среду в кабинетах, клиентских залах и офисах обслуживания, выводя клиентоориентированность компании на новый уровень. Сбербанк является давним партнером «Ростелекома», и реализация проекта по организации Wi-Fi стала продолжением многолетнего сотрудничества. Уверен, что новый сервис позволит укрепить лояльность клиентов банка».