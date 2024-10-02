С 1 октября медики начали обзванивать жителей Удмуртии, которые давно не посещали врачей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался массовый обзвон жителей республики, которые более двух лет не показывались медикам. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в ТГ-канале.

«Некоторое время назад в обиход медработников вошло такое понятие, как «серая зона». Это категория граждан старше 18 лет, которые не были у врача и не проверяли состояние своего здоровья два и более года. По нашим подсчетам, в Удмуртии таких около 285 тысяч человек», — рассказал министр.

Для исправления этой ситуации с 1 октября медики приступили к обзвону этих людей и приглашению их на профилактические мероприятия. Всего в проекте участвуют 35 медицинских организаций. Например, операторы ГКБ №9 Ижевска за первый день обзвонили около 50 человек.

«Если вам позвонят из больницы — не пугайтесь. Отдельно хочу подчеркнуть — наши операторы не просят никакой дополнительной информации! А также не просят устанавливать приложения и называть коды. Все мероприятия диспансеризации полностью бесплатные», — предупредил доктор Багин.