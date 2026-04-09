Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут решать бюрократические и организационные вопросы с медициной прямо в смартфоне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В мессенджере MAХ начал действовать официальный канал «Удмуртия. Здоровье» (18+). Это прямая линия связи с представителями поликлиник и больниц, куда можно написать о наболевшем и дождаться реакции.

В пресс-службе уточняют: это не место для постановки диагнозов или жалоб на здоровье. Чат нужен, чтобы убрать преграды на пути к врачу. Сюда можно писать, если:

возникли проблемы записи к врачу;

сложности с вызовом врача на дом;

в аптеке не выдают льготное лекарство;

навязывание платных услуг;

грубость или безразличие медперсонала;

вас «отфутболивают» от одного кабинета к другому без внятного маршрута.

Ответы будут приходить напрямую от представителей медицинских организаций. Для того чтобы вступить в диалог, достаточно перейти по ссылке.

«В медчатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза», — предупредили в Минздраве.

Обращения принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00, воскресенье — выходной.

Напомним, через МАХ также можно записаться к врачу.