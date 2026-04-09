Туда можно написать, если есть сложности с вызовом врача на дом или пожаловаться на грубость медперсонала.
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут решать бюрократические и организационные вопросы с медициной прямо в смартфоне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
В мессенджере MAХ начал действовать официальный канал «Удмуртия. Здоровье» (18+). Это прямая линия связи с представителями поликлиник и больниц, куда можно написать о наболевшем и дождаться реакции.
В пресс-службе уточняют: это не место для постановки диагнозов или жалоб на здоровье. Чат нужен, чтобы убрать преграды на пути к врачу. Сюда можно писать, если:
возникли проблемы записи к врачу;
сложности с вызовом врача на дом;
в аптеке не выдают льготное лекарство;
навязывание платных услуг;
грубость или безразличие медперсонала;
вас «отфутболивают» от одного кабинета к другому без внятного маршрута.
Ответы будут приходить напрямую от представителей медицинских организаций. Для того чтобы вступить в диалог, достаточно перейти по ссылке.
«В медчатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза», — предупредили в Минздраве.
Обращения принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00, воскресенье — выходной.
Напомним, через МАХ также можно записаться к врачу.
