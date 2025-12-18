Ижевск. Удмуртия. В 2026 году в ГКБ №6 Ижевска планируют начать монтаж и возведение модульного приёмного отделения для оказания экстренной медицинской помощи. Как сообщила в соцсетях замминистра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова, работы проведут в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи».

«На базе ГКБ прошла рабочая встреча с представителем курирующего НМИЦ. Во встрече участвовали министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, завотделением скорой помощи ПСПбГМУ (Санкт-Петербург) Денис Прасол и руководство больницы. Мы осмотрели запланированную площадку под застройку, изучили инфраструктуру больницы и подъездные пути для машин скорой помощи. Также ознакомились с проектной документацией и внесли предложения по оптимизации расположения диагностических служб внутри будущего отделения», — рассказала замминистра.

Она отметила ,что приёмное отделение будет работать по современной системе сортировки пациентов (триаж) на три потока: «красный» (критическое состояние), «жёлтый» (состояние средней тяжести) и «зелёный» (лёгкие случаи). Это должно помочь оказывать помощь быстрее и эффективнее.

«Движемся к намеченной цели совместно с коллегами. Следующий этап защита проекта у главного внештатного специалиста МЗ РФ по скорой медицинской помощи Сергея Федоровича Багненко», — подытожила Алсу Ишниязова.