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Детсад № 33 Воткинска закроют на дезинфекцию из-за кишечной инфекции

18:06, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Детсад № 33 Воткинска закроют на дезинфекцию из-за кишечной инфекции
18:06, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
24
0
#Воткинск\n#инфекция\n#детский сад
Фото: ИА «Сусанин»
24
0

У нескольких детей выявлены признаки инфекции.

Воткинск. Удмуртия. С 3 по 8 апреля воткинский детский сад № 33 закрывается для проведения дезинфекции, сообщает городская администрация в социальных сетях. 

В последних числах марта у нескольких воспитанников сада были выявлены признаки кишечной инфекции. 

После чего там было проведено эпидемическое расследование, специалисты центра гигиены и Роспотребнадзора взяли лабораторные пробы. Параллельно сделана дезинфекция помещений. Во избежание повторных заражений городские власти решили обследовать всех детей и сотрудников, в связи с чем детский сад будет закрыт всю рабочую неделю. 

 

 

 

18:06, 02 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
24
0
#Воткинск\n#инфекция\n#детский сад