Детсад № 33 Воткинска закроют на дезинфекцию из-за кишечной инфекции

Воткинск. Удмуртия. С 3 по 8 апреля воткинский детский сад № 33 закрывается для проведения дезинфекции, сообщает городская администрация в социальных сетях.

В последних числах марта у нескольких воспитанников сада были выявлены признаки кишечной инфекции.

После чего там было проведено эпидемическое расследование, специалисты центра гигиены и Роспотребнадзора взяли лабораторные пробы. Параллельно сделана дезинфекция помещений. Во избежание повторных заражений городские власти решили обследовать всех детей и сотрудников, в связи с чем детский сад будет закрыт всю рабочую неделю.