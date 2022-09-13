Двое пенсионеров с коронавирусом скончались в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 853 жителей Удмуртии, среди заболевших 126 детей в возрасте до 14 лет, 9 пациентов направлены на стационарное лечение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-отделениях в тяжелом состоянии находится 31 пациент, из них 8 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Состояние 317 госпитализированных врачи оценивают как среднетяжелое.

За сутки среди зараженных произошло два летальных случая, ушли из жизни мужчины в возрасте 70 и 83 лет.

Всего число болеющих коронавирусом в Удмуртии превысило 6 тыс. человек, из них амбулаторное лечение проходят 5 910 жителей региона.

Полный курс профилактических прививок получили 561 656 граждан, 223 291 человек вакцинирован повторно.