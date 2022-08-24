Жителям Удмуртии напомнили о способах защититься от коронавируса

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о правилах защиты от коронавируса. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Важно часто мыть руки с мылом — это позволяет убить вирусы. Если такой возможности нет, можно использовать спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки.

Второе, о чем напоминают специалисты — социальная дистанция в 1,5 метра. Вирусы передаются воздушно-капельным путем. Например, при чихании. Старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот.

Третье — повышайте сопротивляемость организма к инфекциям. В этом помогают: спорт, полноценный сон, пища, богатая белками и витаминами.

Ограничить распространение вируса помогает медицинская маска. Какой стороной носить ее внутрь — неважно. Главное, что маска должна плотно закрывать нос и рот. Снимая маску, не стоит касаться ее поверхностей.

Напомним, по данным на 24 августа, в Удмуртии выявили 325 новых случаев коронавируса. По словам и.о. министра здравоохранения республики Натальи Якимовой, 96% всех случаев заболевания в Удмуртии — лёгкая форма или бессимптомные больные.