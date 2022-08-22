Динамика заболеваемости коронавирусом в Удмуртии не вызывает опасений

Ижевск. Удмуртия. Текущий темп заболеваемости коронавирусом в Удмуртии не вызывает опасений. Как рассказала на аппаратном совещании при главе республики и.о. министра здравоохранения региона Наталья Якимова, на всей территории России количество случаев заболевания увеличивается, Удмуртия не является исключением.

«При этом в абсолютных числах мы наблюдаем по приросту — это всего 0,1%, тогда как по стране — 0,3%», — сказала руководитель республиканского Минздрава.

Она отметила, что 96% всех случаев в Удмуртии — лёгкая форма или бессимптомные больные. Ситуация на текущий момент не вызывает опасения, также отметила Якимова. Она вновь подчеркнула, что единственный действенный способ избежать тяжёлых последствий — вакцинация. На сегодняшний момент в республике вакцинировались 76% населения.

Напомним, на утро 22 августа, в Удмуртии выявили ещё 280 новых случаев заражения ковидом.