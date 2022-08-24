У 325 жителей Удмуртии подтвердился коронавирус

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус подтвердился еще у 325 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики в соцсети «ВКонтакте».

В числе заболевших 52 ребенка и 76 человек старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 35 жителей.

За сутки стало известно об одном летальном случае — скончался 62-летний мужчина. Выздоровели 280 пациентов.

В поликлиниках продолжают наблюдаться 2 749 пациентов. Из тех, кто лежит в стационарах, 133 находятся в состоянии средней степени тяжести, 4 — в тяжелом, из них двое покдлючены к ИВЛ.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения региона Наталья Якимова сообщила, что текущий темп заболеваемости коронавирусом в Удмуртии не вызывает опасений.