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У 325 жителей Удмуртии подтвердился коронавирус

09:20, 24 августа, 2022
Анна Торхова
У 325 жителей Удмуртии подтвердился коронавирус
09:20, 24 августа, 2022
Анна Торхова
299
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: ИА «Сусанин»
299
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35 человек госпитализировали в ковид-центры.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус подтвердился еще у 325 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики в соцсети «ВКонтакте».

В числе заболевших 52 ребенка и 76 человек старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 35 жителей.

За сутки стало известно об одном летальном случае — скончался 62-летний мужчина. Выздоровели 280 пациентов.

В поликлиниках продолжают наблюдаться 2 749 пациентов. Из тех, кто лежит в стационарах, 133 находятся в состоянии средней степени тяжести, 4 — в тяжелом, из них двое покдлючены к ИВЛ.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения региона Наталья Якимова сообщила, что текущий темп заболеваемости коронавирусом в Удмуртии не вызывает опасений

09:20, 24 августа, 2022
Анна Торхова
299
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус