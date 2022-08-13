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В Удмуртии за сутки ковидом заболели 149 человек

09:21, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии за сутки ковидом заболели 149 человек
09:21, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
377
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация
Фото: ru.freepik.com
377
0

В республике отмечается новый рост заболеваемости.

Ижевск. Удмуртия. Число больных коронавирусом в Удмуртии достигло почти 1,5 тыс. человек. За последние сутки в республике диагноз подтвердился у 149 человек, это на 13 случаев больше, чем днем ранее. Среди зараженных 17 детей в возрасте до 14 лет. сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

15 пациентам понадобилась госпитализация. На 12 августа в ковид-стационарах находятся 65 человек в состоянии средней тяжести, двое переносят болезнь в тяжелой форме, один из них нуждается в искусственной вентиляции легких.

Летальных случаев среди зараженных ковидом не зарегистрировано.

На амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом на сегодня остаются почти 1,5 тыс. жителей Удмуртии. 90 человек отпущены из-под медицинского наблюдения, они выздоровели.

Общий охват профилактическими прививками достиг 700 376 человек, 560 804 получили обе дозы. 192 603 жителя привились повторно.

09:21, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
377
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация