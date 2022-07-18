Исследования в лаборатории инфекционной больницы Удмуртии стали проводить в 6 раз быстрее

Ижевск. Удмуртия. В лабораторию Республиканской клинической инфекционной больницы в Ижевске поступило новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В больнице появился новый видеомикроскоп и автоматическая выделительная станция нуклеиновых кислот, на которой делают анализ ПЦР. Все аппараты закуплены на средства федерального бюджета.

«В этом году наша бактериологическая лаборатория с помощью новой аппаратуры может выделять бактерии из исследуемых материалов и даже определять чувствительность к антибиотикам за 16 часов, это вместо обычных 3-4 суток, то есть почти в 6 раз быстрее», — прокомментировала заведующая лабораторией РКИБ Ксения Дементьева.

Также она рассказала, что автоматическая выделительная станция нуклеиновых кислот пока является единственной Удмуртии, которая может обрабатывать 192 образца – крови или материала от клеща – одновременно. Ранее обрабатывать могли только по 46 образцов.

В начале 2022 года, когда был пик заболеваемости коронавирусом, в лаборатории Республиканской клинической инфекционной больницы в сутки проводили до рекордных 4 тыс. исследований.

Напомним, что в бактериологической лаборатории Первой Республиканской клинической больницы также появилось новое оборудование, которое позволило сократить время исследований с 3-5 до 1-3 дней.