В Удмуртии коронавирусом заболели еще 17 человек

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 17 жителей, в числе зараженных 2 ребенка в возрасте до 14 лет. 9 пациентам понадобилась госпитализация, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Летальных случаев среди больных ковидом не произошло. 22 человека отпущены из-под наблюдения врачей, они выздоровели.

В специализированных отделениях остаются 35 инфицированных, состояние 5 из них расценивается как тяжелое, двое находятся на искусственной вентиляции легких.

Амбулаторное лечение от ковида проходят 779 жителей региона, они переносят болезнь в легкой форме.

За профилактическими прививками на сегодня обратился 698 841 человек, 559 192 поставили обе дозы. 170 198 жителей республики вакцинировались повторно.