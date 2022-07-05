Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид Жемчужина «сталинского ампира» на севере Удмуртии Лонгрид

В Удмуртии более 800 жителей остаются на лечении от коронавируса

09:21, 05 июля, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии более 800 жителей остаются на лечении от коронавируса
09:21, 05 июля, 2022
Андрей Поносов
365
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация
Фото: ru.freepik.com
365
0

За сутки выявлено 12 новых фактов заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за истекшие сутки зафиксировано 12 новых случаев заражения ковидом, трех пациентов госпитализировали. Такие данные на утро 5 июля публикует пресс-служба Минздрава республики.

Стационарную терапию проходит 31 больной коронавирусом, 6 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них двое нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Смертельных случаев среди зараженных не зафиксировано, 15 пациентов отпущены из-под медицинского наблюдения, их признали здоровыми.

На амбулаторном лечении остаются 784 жителя республики, они переносят болезнь в легкой форме.

Профилактические прививки поставили уже 698 773 гражданина, 558 990 получили оба укола. 169 209 человек привились повторно.

09:21, 05 июля, 2022
Андрей Поносов
365
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация