В Удмуртии более 800 жителей остаются на лечении от коронавируса

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за истекшие сутки зафиксировано 12 новых случаев заражения ковидом, трех пациентов госпитализировали. Такие данные на утро 5 июля публикует пресс-служба Минздрава республики.

Стационарную терапию проходит 31 больной коронавирусом, 6 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них двое нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Смертельных случаев среди зараженных не зафиксировано, 15 пациентов отпущены из-под медицинского наблюдения, их признали здоровыми.

На амбулаторном лечении остаются 784 жителя республики, они переносят болезнь в легкой форме.

Профилактические прививки поставили уже 698 773 гражданина, 558 990 получили оба укола. 169 209 человек привились повторно.