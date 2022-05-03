В Удмуртии на лечении от коронавируса остаются 2,9 тысячи жителей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки провели 590 тестов на коронавирус, из них 42 показали положительный результат. 13 пациентов госпитализировали, остальным назначено лечение в домашних условиях. Такие данные по состоянию на 3 мая публикует Минздрав республики на официальной странице в сети «ВКонтакте».

Среди вновь зараженных 3 детей в возрасте до 14 лет и 11 пенсионеров старше 65 лет.

В специализированных отделениях остаются 134 пациента в состоянии средней тяжести, 23 из госпитализированных переносят болезнь в тяжелой форме, из них 6 находятся на искусственной вентиляции легких.

Один из больных скончался, мужчине был 71 год.

Амбулаторно-поликлиническая служба республики продолжает оказывать помощь 2 762 жителям с подтвержденным ковидом, у них наблюдается легкое течение заболевания. 51 человек выздоровел, этих пациентов выписали.

Впервые от коронавируса в Удмуртии привились 697 386 жителей. 147 681 человек прошел ревакцинацию.