Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

В Удмуртии на лечении от коронавируса остаются 2,9 тысячи жителей

09:28, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
В Удмуртии на лечении от коронавируса остаются 2,9 тысячи жителей
09:28, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
218
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация
Фото: ИА "Сусанин"
218
0

За сутки выявлено 42 новых случая заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки провели 590 тестов на коронавирус, из них 42 показали положительный результат. 13 пациентов госпитализировали, остальным назначено лечение в домашних условиях. Такие данные по состоянию на 3 мая публикует Минздрав республики на официальной странице в сети «ВКонтакте».

Среди вновь зараженных 3 детей в возрасте до 14 лет и 11 пенсионеров старше 65 лет.

В специализированных отделениях остаются 134 пациента в состоянии средней тяжести, 23 из госпитализированных переносят болезнь в тяжелой форме, из них 6 находятся на искусственной вентиляции легких.

Один из больных скончался, мужчине был 71 год.

Амбулаторно-поликлиническая служба республики продолжает оказывать помощь 2 762 жителям с подтвержденным ковидом, у них наблюдается легкое течение заболевания. 51 человек выздоровел, этих пациентов выписали.

Впервые от коронавируса в Удмуртии привились 697 386 жителей. 147 681 человек прошел ревакцинацию.

09:28, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
218
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#вакцинация