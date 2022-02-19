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Около 700 детей в Удмуртии сделали прививку от коронавируса

14:00, 19 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Около 700 детей в Удмуртии сделали прививку от коронавируса
14:00, 19 февраля, 2022
Андрей Бирюков
783
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#вакцинация
Фото: unsplash.com
783
0

В январе республика получила 960 доз вакцины.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии около 700 подростков уже привиты вакциной «Спутник-М». Об этом журналистам рассказала замминистра здравоохранения Удмуртской Республики, врач-инфекционист Марина Петренко.

В конце января в Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков. Регион получил 960 доз. На сегодняшний день привито около 700 детей. Все вакцинированные дети перенесли прививку хорошо, осложнений у них выявлено не было. 

У этой вакцинации есть одна особенность — она требует письменного согласия родителей, независимо от возраста подростка. Марина Петренко напомнила, что по закону дети с 15 лет могут самостоятельно давать согласие на медпомощь. В случае с прививанием от ковида это право не работает. 

Также она сказала, что в России есть регионы, которые активно вакцинируют детей, но в Удмуртии темпы пока что недостаточные.

14:00, 19 февраля, 2022
Андрей Бирюков
783
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#вакцинация