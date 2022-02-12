Больше 42 тысяч зараженных коронавирусом жителей Удмуртии лечатся дома

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии амбулаторно лечатся 42 306 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Всего в республике за минувшие сутки проведено 10 836 тестов на коронавирус, 2 655 оказались положительными. В числе заболевших 250 пожилых людей и 957 детей до 14 лет.

В ковид-центры легли ещё 210 жителей Удмуртии. Из пациентов в стационарах 1 007 находятся в состоянии средней тяжести, 251 человек тяжело переносят болезнь, 50 из них на ИВЛ.

От коронавируса выздоровели 961 человек. 10 пациентов с подтвержденным ковидом скончались. Женщинам было 62, 63, 69, 70, 74, 76 и 92 года, мужчинам — 66, 82 и 82 года.

Всего в Удмуртии вакцинацию прошли 688 918 жителей. Из них 540 013 человек поставили прививку со вторым компонентом, а 118 233 получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Ревакцинировались 111 235 граждан.