В Минздраве Удмуртии прокомментировали вероятность распространения штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса выявили в Африке.

Ижевск. Удмуртия. Вероятность распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в Удмуртии прокомментировала заместитель министра здравоохранения Марина Петренко. Она является врачом-инфекционистом с более чем 20-летним стажем работы. С начала пандемии работала в «красной зоне» Республиканской клинической инфекционной больницы. Петренко призвала жителей республики не терять бдительность и продолжать соблюдать противоэпидемические меры, а также пройти вакцинацию.

«В ноябре на территории африканских стран был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции, который получил название «омикрон». Пока о нем мало информации, но опасения, которые высказываются специалистами Всемирной организации здравоохранения, основаны на большей заразности и скорости распространения этого штамма. Сказать, насколько он агрессивнее предыдущих, пока сложно. Тем не менее все страны принимают максимальные ограничительные меры, чтобы не допустить ввоза «омикрона» на свою территорию. Появление нового штамма — как раз итог того, что коллективный иммунитет все еще не достиг необходимого уровня. Любой вирус изменяется в зависимости от того, с каким количеством носителей он взаимодействовал — мы видим это на примере гриппа, ковида, ОРВИ. Чем большее количество людей болеет, тем выше вероятность появления новых штаммов. На данный момент мы не знаем, как «омикрон» поведет себя в большой популяции. Настораживает то, что новый штамм в основном поражает молодое население, 20-30 лет, а симптомы его не совсем характерны для ковида.

Может случиться так, что очередной штамм начнёт поражать детей, которые у нас вообще никак не защищены. Поэтому сейчас необходимо сохранять максимальную осторожность. Все ограничительные мероприятия должны четко соблюдаться гражданами, в том числе ношение масок, соблюдение личной гигиены. Но самое главное мероприятие, которое может предупредить не только рост заболеваемости, но и появление новых штаммов – это вакцинация. На мой взгляд, как врача, много лет работавшего с инфекционными болезнями, сейчас полемики о том, вакцинироваться или нет, вообще не должно быть. Надо принять тот факт, что, пока мы не научимся поддерживать коллективный иммунитет, мы не стабилизируем полностью ситуацию по коронавирусу», — отметила Марина Петренко.

Отметим, что по данным на 1 декабря, в Удмуртии хотя бы одним компонентом вакцины привились около 70% взрослого населения, подлежащего вакцинации. Для достижения уровня коллективного иммунитета этот показатель должен составить 80%.