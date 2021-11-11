За 2021 год в Удмуртии благодаря процедуре ЭКО родилось шесть двоен

Центр репродукции расположен на базе РКБ №1.

Ижевск. Удмуртия. За 10 месяцев 2021 года в Удмуртии родилось 12 197 детей, что больше прошлогоднего показателя на 93 ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Также за 2021 год в регионе провели 608 процедур ЭКО. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». В результате на свет появились 173 ребёнка, из которых 6 — двойни.

Центр ЭКО и репродукции расположен на базе Первой республиканской клинической больницы. В этом году там появилось новое оборудование: два инкубатора для выращивания эмбрионов и УЗИ-система. Эти устройства считают самыми современными для проведения процедуры ЭКО.

Напомним, в 2021 году женщины Удмуртии стали меньше делать абортов без медицинских показаний. В сравнении с 2020 году в регионе сделали на 132 прерывания беременности меньше. За 9 месяцев 2020 года 200 женщин решили сохранить ребёнка.

Кроме того, в минувшем году в республике 18 многодетных женщин наградили знаком «Материнская слава». Он присуждается дамам, которые родили и воспитали не менее трёх детей. Также в 2020 году Удмуртия получила федеральную поддержку для выплат ежемесячных пособий на третьего ребенка.