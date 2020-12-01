В Удмуртии 18 многодетных женщин удостоились знака «Материнская слава»

В Ижевске почётную награду получила директор школы №32 Вера Фефилова.

Ижевск. Удмуртия. Директор ижевской школы №32 Вера Фефилова, воспитавшая троих детей, удостоилась знака отличия «Материнская слава». Церемония награждения прошла в пятницу, 27 ноября, в администрации Устиновского района.

Вручение знака отличия женщинам, родивших и достойно воспитавших не менее трёх детей, приурочено ко Дню матери, утверждённого в 1998 году указом президента России Бориса Ельцина. Празднование выпадает на последнее воскресенье ноября.

Сам знак «Материнская слава» учреждён в Удмуртии в 2005 году. За 15 лет его удостоились 758 женщин. В 2020 году награды получили 18 матерей, проживающих в разных уголках республики. В условиях пандемии знаки впервые вручаются не на приёме у главы Удмуртии, а из рук глав муниципалитетов. Мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

От Ижевска было выдвинуто четыре матери-героини, но знак получила только одна из них — директор школы №32 Вера Фефилова.

«Сегодняшний день, конечно, очень волнительный, но самое главное — я бы очень хотела, чтобы этот день запомнился моим детям, потому что умение сказать слово «Спасибо» — это вот классно, это вот дорогого стоит», — поделилась Вера Фефилова.

Старшая дочь Веры Фефиловой Анна трудится замдиректора Центра спортивной подготовки сборных команд, вторая дочь - Мария - служит подполковником полиции, сын Юрий работает инспектором по предотвращению потерь в компании «Килобайт». Все трое пришли поздравить свою мать с наградой.

В это время свои награды получили ещё 17 многодетных женщин.

Так, в Можгинском районе знак отличия «Материнская слава» получила библиотекарь Комякской основной общеобразовательной школы Надежда Яковлева. Вместе со своим супругом, учителем физкультуры этой же школы, она воспитала четырёх дочерей и продолжает передавать свой опыт семерым внукам. Семья Яковлевых отличается любовью к спорту. Надежда Леонидовна увлекается лёгкой атлетикой, лыжами, плаваньем.

В Алнашах награду получила Вера Евсеева. Она рано осталась без мужа, но смогла одна воспитать четверых достойных детей. Сейчас Вера Михайловна помогает растить внуков и активно участвует в общественной деятельности.

«Значимость награды — не только в том, что это почетно для мамочки, но и в том, что награждаются ею многодетные мамы, то есть это стимулирование рождаемости детей в семьях. Критерии таковы, что матерей выбирают муниципальные образования, дети таких мам должны быть достойными членами общества», — рассказала министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.

Вместе со знаком «Материнская слава» женщины получают единовременные выплаты. Также награда служит основанием для присвоения звания ветеран труда.