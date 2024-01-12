Более 300 программ ЭКО провели в 1 РКБ Ижевска в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. Специалисты центра ЭКО 1 РКБ Ижевска в 2023 году провели 377 программ экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщает 1 Республиканская клиническая больница Удмуртии.

Средний возраст женщин, которые прошли процедуру ЭКО, составляет от 33 до 38 лет. 117 пациенток смогли забеременеть, у 4 из них родились двойни.

Врачи помогли стать мамами женщинам со сложными формами эндокринных форм бесплодия; которые ранее лечились от онкологических заболеваний; у которых проводились оперативные вмешательства на матке. Для каждой из них были подобраны индивидуальные программы экстракорпорального оплодотворения.