Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид

Более 300 программ ЭКО провели в 1 РКБ Ижевска в 2023 году

15:05, 12 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Более 300 программ ЭКО провели в 1 РКБ Ижевска в 2023 году
15:05, 12 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рождаемость
Фото: 1 РКБ
29
0

117 девушек забеременели.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты центра ЭКО 1 РКБ Ижевска в 2023 году провели 377 программ экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщает 1 Республиканская клиническая больница Удмуртии. 

Средний возраст женщин, которые прошли процедуру ЭКО, составляет от 33 до 38 лет. 117 пациенток смогли забеременеть, у 4 из них родились двойни. 

Врачи помогли стать мамами женщинам со сложными формами эндокринных форм бесплодия; которые ранее лечились от онкологических заболеваний; у которых проводились оперативные вмешательства на матке. Для каждой из них были подобраны индивидуальные программы экстракорпорального оплодотворения.

 

15:05, 12 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рождаемость