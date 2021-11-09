В Удмуртии откроют специализированные пункты вакцинации для беременных и кормящих

Также перед вакцинацией женщины смогут получить консультацию акушера-гинеколога.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии беременные и кормящие смогут поставить прививку от коронавируса в специализированных пунктах. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».



Беременная женщина, которая не имеет противопоказаний, сможет поставить прививку на сроке после 22 недель. На сегодняшний день таких будущих мам в регионе насчитывается 3 675 человек.

С 10 ноября для них в Центре общественного здоровья в Ижевске будет организован прием без очереди.



Также в Перинатальном центре Первой республиканской клинической больницы будет открыт дополнительный кабинет акушера-гинеколога, к которому можно будет прийти за консультацией перед вакцинацией. Он будет работать только в рабочие дни с 8:00 до 11:00.

В настоящее время 304 беременные уже поставили прививки от ковида и хорошо их перенесли.