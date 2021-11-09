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Срок действия сертификатов о ковид-вакцинации для жителей Удмуртии составляет один год

09:40, 09 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Срок действия сертификатов о ковид-вакцинации для жителей Удмуртии составляет один год
09:40, 09 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
1092
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация
Фото: ИА "Сусанин"
1092
0

Отметки о полугодовом действии связаны с техническими работами на сайте Госуслуг.

Ижевск. Удмуртия. Срок действия QR-кодов о ковид-вакцинации для жителей Удмуртии остаётся прежним, один год. Об этом жителей республики заверили в Центре управления регионом.

«8 ноября аналитики Центра управления регионом зафиксировали рост жалоб от пользователей в социальных сетях по теме изменения сроков действия сертификатов о ковид-вакцинации на Госуслугах – с 12 до 6 месяцев», — отметили в учреждении.

Специалисты Центра обратились за разъяснениями в Минцифры России. Там объяснили, что неполадки были связаны с техническими работами, которые проводились на сайте Госуслуг. Срок действия QR-кодов остаётся прежним – год с момента постановки второго компонента вакцины.

«Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — заверили в федеральном министерстве.

Отметим, с 8 ноября форма сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции изменилась. В документе будут указаны основные данные об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний и сведения о перенесённом COVID-19. Также на сертификат нанесут QR-код.

Получить документ можно как в электронном, так и бумажном виде. В новый вид прежние сертификаты переведут до 1 марта.

09:40, 09 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
1092
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация
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