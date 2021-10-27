В Удмуртии ковид подтвердили еще у 396 жителей

Заболеваемость коронавирусом не снижается.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирусом за сутки заразились еще 396 человек. Больше половины новых случаев заболевания выявили в Ижевске, сообщает региональный оперативный штаб.

44 заболевших зафиксировано среди детского населения, 85 – среди пожилых граждан старше 65 лет. 421 человек выздоровел.

В столице Удмуртии ковид подтвердился у 198 жителей, 44 человека заразились в Увинском районе, 27 – в Можге, 17 – в Игринском районе, 16 – в Воткинске, 12 – в Глазове, по 10 – в Сарапуле и Можгинском районе.

К 27 октября среди инфицированных ковидом произошло 19 летальных случаев. Не перенесли болезнь 10 женщин, им было от 63 до 84 лет, а также 9 мужчин в возрасте от 53 лет до 81 года.

Прививки поставили 486 942 жителей региона. Из них 341 712 завершили курс вакцинации. 86 117 человек привились однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

585 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии, всего в Удмуртии лечение от коронавируса проходят около 9,9 тыс. человек.