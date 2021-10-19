Работники промышленных предприятий Удмуртии чаще других болеют коронавирусом

Уровень заболеваемости в этой категории граждан в 2,5 раза выше среднего республиканского показателя.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость коронавирусом среди сотрудников промышленных предприятий Удмуртии в разы превышает средний республиканский уровень. Об этом свидетельствуют последние данные регионального управления Роспотребнадзора.

Количество заражений среди работников промышленной отрасли достигло 281,4 случая на 100 тыс. человек. Это в 2,5 раза выше заболеваемости среди совокупного населения Удмуртской Республики. В эту группу входят труженики добывающих, перерабатывающих производств, а также энергетики и коммунальщики.

Еще чаще инфекция поражает сотрудников предприятий пищевой промышленности, где число заражений в 2,9 раза выше, чем в среднем по республике и составляет 335,5 случая на 100 тыс. человек.

Напомним, в Удмуртии согласно постановлению главного санитарного врача республики введена обязательная вакцинация для отдельных категорий работников. Руководителям предприятий и организаций предписано организовать прививки для не менее 80% своих сотрудников.