В три раза выросли темпы вакцинации в Удмуртии

Такую статистику дали минувший десять дней октября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 5 по 15 октября вакцинацию первым и вторым компонентом вакцины против коронавиурса, а также однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» прошли более 38,5 тыс. человек. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«По данным на 15 октября, сейчас средний темп вакцинации составляет около 6 тысяч аппликаций в сутки. По сравнению с началом октября он вырос почти в три раза», — отметила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Таким образом, в республике первым компонентом вакцины привились 373 206 человек, двумя компонентами — 334 823 человек. 61 372 жителя Удмуртии поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Охват вакцинацией от ковида в регионе составляет 47% от числа подлежащих этой процедуре. Напомним, для достижения коллективного иммунитета в Удмуртии необходимо привить 80% взрослого населения, это 924 тыс. человек.

Сделать прививку можно в своей поликлинике в порядке живой очереди или в пункте вакцинации в Центре общественного здоровья в Ижевске на площади имени 50 лет Октября, 21. Он работает ежедневно, в будни с 08:00 до 19:00, в выходные дни — с 10:00 до 16:00.

Напомним, вакцинация против COVID-19 стала в Удмуртии обязательной для ряда граждан, работающих с населением, с 6 октября.