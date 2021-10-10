Из постановления главного санитарного врача Удмуртии убрали пункт об отстранении от работы непривитых работников

В нормативный акт были внесены изменения.





Ижевск. Удмуртия. В постановление главного санитарного врача Удмуртии, которое обязывает организации в известных сферах привить не менее 80% своих сотрудников. Изменённый документ размещён на сайте управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Из постановление был удалён пункт, обязывающий отстранить от работы или отправить на удалёнку тех работников, кто не имеет «ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, а с 1 декабря такие же санкции применили бы к тем, кто не имеет законченного курса вакцинации».

Напомним, что в Удмуртии ввели обязательную вакцинацию от ковида для людей, занятых в отдельных видах деятельности.