С начала года в Удмуртии от кори привили более 8 тысяч жителей

Повторно прививку получили около 16 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается вакцинация против кори. За январь-июнь 2021 года привито более 8 тыс. жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В первую очередь вакцинации от кори подвергают медработников, педагогов и работников торговли. За половину текущего года привились 8 166 жителей Удмуртии, в их числе 6 933 — дети. Повторную вакцинацию прошли 15 981 человек, включая 9 799 детей.

По итогам 2020 года иммунизацию от кори прошли 21 603 человека, включая 15 485 детей. Это 98,1% от общего плана. Ревакцинацию прошли 37 099 человек, в том числе 22 217 детей. План выполнен на 92,7%.

Роспотребнадзор отмечает, что с июля 2019 и по сей день никто из жителей Удмуртии не болел корью. Кроме того, в ведомстве напомнили, что вакцинация от тяжёлого заболевания проводится бесплатно и круглый год.