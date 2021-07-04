Больницы Удмуртии получили 20 новых санитарных автомобилей

Всего в 2021 году объекты здравоохранения получат 123 машины.

Ижевск. Удмуртия. Больницы Удмуртии получили 20 автомобилей санитарного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

11 машин марки ГАЗ-27527 «Соболь» и 9 автомобилей LADA Largus отправятся в районные и городские больницы. Транспорт будет использоваться для доставки пациентов в медорганизации, трансфера медработников до дома, а также перевозки биоматериалов и лекарств.

По одной машине получили Алнашская, Завьяловская, Каракулинская, Кезская, Кизнерская, Малопургинская, Сюмсинская и Ярская районные больницы, а также Сарапульская городская больница. Два автомобиля отправятся в Балезино, Глазов, Селты и Шаркан, еще три — в Можгинскую районную больницу.

Транспорт поступил в регион по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». По ней в 2021 году больницы республики получат 123 автомобиля и 47 единиц нового оборудования. Также в планах строительство ФАПа в Воткинском районе, двух амбулаторий в Завьяловском районе, взрослой поликлиники в Воткинске и детской поликлиники в Можге.

На эти цели в 2021 году выделено 1,1 млрд рублей из федеральной и региональной казны.