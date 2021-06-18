В Удмуртии могут появиться бонусы для поставивших прививку от коронавируса

Минздрав республики разрабатывает механизм стимулирования граждан на вакцинацию.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии разрабатывает механизм стимулирования граждан на вакцинацию от коронавируса. Будет ли для поставивших прививку материальное или иное поощрение – пока решается.

Напомним, на днях власти Москвы для того, чтобы привлечь жителей столицы на вакцинацию, объявили лотерею. Раз в неделю среди поставивших прививку будут разыгрывать 5 автомобилей стоимостью 1 млн рублей. На Сахалине и в ряде других областей ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников образования, ЖКХ, транспорта, сферы услуг и общепита.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения республики Мария Галеева в интервью телеканалу «Моя Удмуртия», в регионе также может быть принята программа, которая бы мотивировала жителей ставить прививку. «Это вопрос прорабатывается. Как только будут предложены определенные механизмы для стимулирования граждан, которые должны прийти на вакцинацию, мы об этом сообщим», - рассказала Мария Галеева.

И добавим, в Ижевске с 16 июня возобновлена выездная вакцинация от коронавируса. Мобильный прививочный кабинет работает на Центральной площади у театра оперы и балета. В будние дни поставить прививку можно с 16:00 до 20:00, в субботу врачи будут принимать с 10:00 до 20:00, в воскресенье – с 10:00 до 16:00.

Желающих вакцинироваться ждут в передвижном медицинском комплексе у торгового центра «Матрица» в Ленинском районе в субботу – с 12:00 до 18:00, в воскресенье – с 10:00 до 16:00.

Кроме того, поставить прививку можно будет на городском празднике «Сабантуй» в субботу, 19 июня, в здании Ижевского ипподрома с 11:00 до 16:00.