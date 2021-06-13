В Москве между вакцинировавшимися от ковида разыграют автомобили

Такая программа должна стимулировать граждан поставить прививку.
Москва. В Москве решили разыгрывать автомобили между теми, кто поставит прививку от ковида с 14 июня по 11 июля 2021 года. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Таким образом людей планируют стимулировать к вакцинации. Все те, кто в данный период получит первый компонент вакцины, станет участником лотереи. Раз в неделю среди них будут разыгрывать 5 машин стооимостью около 1 млн рублей.
"Я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо", - написал Собянин.
Напомним, 12 июня стало известно, что Москва вводит ряд коронавирусных ограничений из-за роста заболеваемости. Выходные в столице продлили до 20 июня.