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В Москве между вакцинировавшимися от ковида разыграют автомобили

14:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
В Москве между вакцинировавшимися от ковида разыграют автомобили
14:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
88
0
#Москва\n#вакцинация\n#коронавирус\n#прививки
Фото: pixabay.com
88
0

Такая программа должна стимулировать граждан поставить прививку.

Москва. В Москве решили разыгрывать автомобили между теми, кто поставит прививку от ковида с 14 июня по 11 июля 2021 года. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Таким образом людей планируют стимулировать к вакцинации. Все те, кто в данный период получит первый компонент вакцины, станет участником лотереи. Раз в неделю среди них будут разыгрывать 5 машин стооимостью около 1 млн рублей.
"Я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо", - написал Собянин.
Напомним, 12 июня стало известно, что Москва вводит ряд коронавирусных ограничений из-за роста заболеваемости. Выходные в столице продлили до 20 июня.
14:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
88
0
#Москва\n#вакцинация\n#коронавирус\n#прививки