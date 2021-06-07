В Удмуртии сняли ограничения по заполняемости театров и кино

Разрешённое количество гостей на бракосочетании увеличили до 40 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии учреждения с круглосуточным пребыванием начнут работать в доковидном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Нововведения вступят в силу с 8 июня 2021. Мотивацией для снятия ограничений стала вакцинация сотрудников и пациентов этих учреждений.

Требования к неполной заполняемости в кинозалах, театрах, кино и спортзалах также отменяются. Максимальное количество присутствующих на бракосочетании увеличили до 40 человек, за исключением сотрудников ЗАГСа.