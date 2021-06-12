В Москве продлили выходные, чтобы остановить распространение коронавируса

Рост заболеваемости в столице достиг пиковых значений прошлого года.

Москва. Власти Москвы пошли на продление выходных и вновь ввели ряд строгих ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. Число вновь инфицированных в столице приблизилось к тем же значениям, что регистрировались в разгар пандемии. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем сайте.

«Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года. Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах», - сообщил мэр.

Чтобы остановить новую волну заболевания, дни с 15 по 19 июня 2021 года в Москве объявлены нерабочими. Заработную плату сотрудникам в период вынужденного простоя обязаны сохранить.

Кроме того, московским предприятиям и организациям рекомендовано перевести на «удаленку» не менее 30% работников, в первую очередь сотрудников старше 65 лет и тех, кто не прошел вакцинацию.

Москвичей призывают строго следовать мерам санитарно-эпидемиологической безопасности в транспорте, в общественных местах и на работе.

Ограничения коснутся также предприятий торговли, общепита и индустрии развлечений.

Временно закрываются детские игровые комнаты и фудкорты в торговых центрах. Ресторанам, барам, кафе, ночным клубам и другим увеселительным заведениям запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00, кроме тех, где продают еду и напитки на вынос.

Москвичам запрещается прогуливаться в парках и скверах. В зонах отдыха закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, беседки и любые развлекательные объекты.