В Ижевске на 75-летнюю женщину упало дерево

Она получила переломы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрестке улиц 9-ая Подлесная и Металлистов на человека упало дерево. Об этом сообщали пользователи в соцсетях.

Как рассказали "Сусанину" в пресс-службе Минздрава по Удмуртской Республике, дерево упало на 75-летнюю женщину. Она получила переломы предплечья, голени и закрытую черепно-мозговую травму. В течение 6 минут после вызова на место приехала "скорая". Пенсионерку госпитализировали в Первую РКБ. Ее состояние оценивается как стабильное.

Жителей Удмуртии просят быть осторожными, по информации ГУ МЧС по Удмуртской Республике, порывы ветра 1 мая достигают 22 м/с.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями последствий ветра.







Фото: Леонид Богданов. "С верхнего этажа около ТЦ "Аврора" упала часть балкона, и опасно болтаются остатки!".