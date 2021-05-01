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В Ижевске на 75-летнюю женщину упало дерево

12:11, 01 мая, 2021
Анна Торхова
В Ижевске на 75-летнюю женщину упало дерево
12:11, 01 мая, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветер\n#больница
Фото: ИА «Сусанин»
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Она получила переломы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрестке улиц 9-ая Подлесная и Металлистов на человека упало дерево. Об этом сообщали пользователи в соцсетях. 
Как рассказали "Сусанину" в пресс-службе Минздрава по Удмуртской Республике, дерево упало на 75-летнюю женщину. Она получила переломы предплечья, голени и закрытую черепно-мозговую травму. В течение 6 минут после вызова на место приехала "скорая". Пенсионерку госпитализировали в Первую РКБ. Ее состояние оценивается как стабильное. 
Жителей Удмуртии просят быть осторожными, по информации ГУ МЧС по Удмуртской Республике, порывы ветра 1 мая достигают 22 м/с. 
В соцсетях пользователи делятся фотографиями последствий ветра.

 

 

 

 

 

 



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12:11, 01 мая, 2021
Анна Торхова
619
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветер\n#больница