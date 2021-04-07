Александр Бречалов назвал передачу лаборатории в Глазове инвестору современным подходом

Решение по ней пока не принято.

Глазов. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов на пресс-конференции, прошедшей 6 апреля, рассказал о ситуации с клинической лабораторией в Глазове.

Напомним, ранее сообщалось, что ее планируют передать частному инвестору из Кирова. Пока решение не принято. Проект признан Минздравом и Корпорацией развития Удмуртии самым выгодным для республики.

«Это современный подход. Уже половина регионов меняют подход к работам лабораторий. Это, в первую очередь, для удобства жителей, не нужно приезжать в центр, сетка будет максимально комфортная, чтобы всю группу анализов можно было сдать», - сказал он. Предполагается, что в лаборатории будут делать 350 анализов.

Бречалов добавил, что сокращать штат не планируется, однако если есть неоправданные штатные единицы, то это неизбежный процесс.

«Я не буду перечислять все плюсы, они очевидны, это и доступность врачей к базе анализов, и скорость принятия решения, и комфорт для жителей. Решение в процессе принятия, есть несколько вариантов», - добавил глава региона.