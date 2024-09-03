За первое полугодие в экономику Удмуртии вложено 72,9 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. За январь – июнь 2024 года в экономику Удмуртии вложили 72,9 млрд рублей. Это на 18,1% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Больше всего инвестиций было вложено в обрабатывающие отрасли – 41,4%. В добычу полезных ископаемых – 21,7%. В сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство – 8,7%. Больше половины денег ушло на приобретение производственного инвентаря, машин и оборудования, треть – на возведение промышленных сооружений и улучшение земель.

При этом по количеству инвестиций среди обрабатывающих производств лидируют производства готовых металлических изделий, на втором месте – производства компьютеров и оптических изделий, а на третьем – производство электрического оборудования.