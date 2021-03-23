Почти десятая часть средств фонда ОМС Удмуртии ушла на борьбу с коронавирусом

Более 2 миллиардов рублей направлено на оплату счетов за лечение больных с COVID–19 из обязательных взносов граждан.

Ижевск. Удмуртия. В связи с пандемией расходы фонда обязательного медицинского страхования Удмуртии выросли на 1,6 млрд рублей. Об этом рассказал его директор Павел Митрошин на прошедшем заседании республиканского кабинета министров, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Расходы фонда в 2020 году составили 22,1 млрд рублей, что превышает сумму прошлого периода более чем на 7%. Серьезное увеличение расходов прежде всего связано с пандемией коронавируса. Свыше 2 млрд рублей – такова сумма счетов на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам с COVID–19 в прошлом году лечебными учреждениями республики. Все они были оплачены из средств обязательного медицинского страхования.

Кроме того, фонд направил почти 65 млн рублей на оснащение учреждений здравоохранения. На эти средства больницами республики приобретено 46 единиц медицинского оборудования, в том числе 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, флюорограф, наркозно-дыхательный аппарат, оборудование для эндоскопических и УЗИ-исследований. Напомним, в целом расходы на организацию COVID-центров в Удмуртии составили около 450 млн рублей.