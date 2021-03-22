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«Красная зона» Удмуртии: журналистам изнутри показали работу ковид-центра

16:58, 22 марта, 2021
Юрий Абашев
«Красная зона» Удмуртии: журналистам изнутри показали работу ковид-центра
16:58, 22 марта, 2021
Юрий Абашев
73
0
#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#коронавирус
Фото: Скриншот из видео
0

На оснащение республиканских больниц, борющихся с коронавирусом, выделили около 450 млн рублей.

Прошёл ровно год с момента прихода пандемии коронавируса в Удмуртию. Для оказания помощи заразившимся новой инфекцией часть больниц региона начали поэтапное перепрофилирование в ковид-центры. Всё это время работа там проходила за закрытыми дверями, но накануне годовщины выявления первого случая в республике журналистам показали так называемую «красную зону» изнутри.

Никто не покинул свой пост

Первые случаи covid-19 в России были зарегистрированы 31 января 2020 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о начале пандемии коронавируса. К этому моменту вирус охватил 114 стран и заразил 118 тыс. человек. До Удмуртии пандемия добралась 22 марта в виде двух завозных случаев из Венгрии и Швеции.

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Фото: pixabay.com

31 марта с 18:00 начал действовать режим самоизоляции для всех жителей Удмуртии. Причиной стало нарушение гражданами правил поведения при введённом в регионе режиме повышенной готовности. Закрылись магазины, предприятия, относительно опустели улицы. По дорогам ездили машины, из которых механическим голосом призывали людей оставаться дома.

С 11 апреля был введён карантин в Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра. Основанием для этого стали сомнительные анализы женщины, доставленной из Малопургинского района. Ещё одним поводом стал широкий круг контактировавших с ней лиц. 16 апреля на карантин закрылись Алнашский и Граховский районы. На следующий день по всей Удмуртии закрылись церкви, мечети и другие сооружения культа.

С 20 апреля для минимизирования передвижений граждан был ограничен въезд в Воткинск, Ижевск, Сарапул и Можгу. Ранее контрольно-пропускной пункт появился у Глазова. На дорогах стали образовываться пробки.

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Обязательную самоизоляцию для въезжающих в республику ввели с 25 апреля. Тем временем количество выявленных случаев коронавируса перевалило за 200. Обязательный масочный режим в Удмуртии был введён с 30 апреля.

Постепенно ситуация начала улучшаться. 10 мая за сутки не было ни одного выявленного случая. Начинали работать суды, непродовольственные магазины, ранее была разрешена деятельность автосалонов, парикмахерских и других предприятий сферы услуг, при условии соблюдении рекомендации Роспотребнадзора.

Но с 1 июня из-за роста числа заболевших власти вновь закрыли для посещения парки и скверы. Через 4 дня количество выявленных случаев превысило 1000. 

«Пик» заболеваемости пришёлся на осень 2020 года. В этот момент в Удмуртии работало 14 ковид-центров на 2 752 места для пациентов.

С 1 апреля количество ковидных центров сократят до трёх. Останется отделение Глазовской межрайонной больницы, ижевская ГКБ №6 и Республиканская клиническая инфекционная больница. Двери последней и открыли для журналистов.

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Основной костяк медицинского персонала работал здесь ещё до пандемии.

«Мы не знали, что это за инфекция. Первой эмоцией был страх неизвестности. Трудно было в марте и апреле, когда не хватало кадров и знаний. Стоит сказать, что никто из сотрудников свой пост не оставил, вдобавок к нам влились новые кадры», — рассказала главная медсестра республиканской инфекционной больницы Наталья Беккер.

Двери открываются

Чтобы попасть в «красную зону», где лежат пациенты с коронавирусом, журналистов облачили в защитный костюм, состоящий из хлопчатобумажной пижамы, комбинезона с капюшоном, шапочки, респиратора, щитка, бахил и двух пар медицинских перчаток. Слизистые входящего в зону с заражёнными полностью защищены от вируса.

Меры предосторожности контрастируют с обстановкой в ковид-центре. Журналисты увидели обычное инфекционное отделение с одним лишь отличием — медицинский персонал носит специальные защитные костюмы. В процедурном кабинете подготавливаются лекарства, вдоль стен стоят подсобные сестринские столы с дезинфекторами и тарой для отходов.

Генеральная уборка в отделении проводится раз в неделю. Непрерывно работают кварцевые лампы. Палаты моют два раза в день.

Через Республиканскую клиническую инфекционную больницу прошли более 8 тыс. заражённых коронавирусом. Именно она первой начала принимать пациентов с новой инфекцией. По состоянию на 19 марта в инфекционке на лечении находились 259 человек, коечный фонд готов принять 338 пациентов.

«Лежу тут с 16 марта. Самочувствие уже немного получше. Грудь болит, кашляю. С кислородной маской, конечно, полегче, единственное, что спать неудобно — сползает. Но в целом всё хорошо. Думаю, что заразился на работе. Я водитель сюмсинской скорой помощи. Там контактов много», — рассказал пациент Александр Лялин.

На этаж повыше находится реанимация, где лежат больные с тяжёлой формой болезни.

Выходят из «красной зоны» через шлюз. Каждый проходит обработку дезинфектором, которым опрыскивают из шланга с ног до головы. Средства индивидуальной защиты, за исключением щитков, отправляются в утиль. К дальнейшему использованию они уже непригодны. Пижама сдаётся в стирку, а сам посетитель «красной зоны» идёт в душ. Только после прохождения всех этих этапов можно выйти в «чистую зону».

Борьба продолжается

По состоянию на 22 марта, спустя год после выявления первых случаев коронавируса в Удмуртии, официально количество заболевших оценивается в 30 023 человек. 26 610 пациентов выздоровели, 370 заразившихся скончались.

Массовая вакцинация от covid-19 началась в Удмуртии с 19 января. За это время прививку поставили 41 424 человека, 24 455 из них получили второй компонент.

За год пандемии больницы получили пять рентгеновских аппаратов, аппараты ИВЛ, мониторы пациента, дыхательные системы, шприцевые насосы, концентраторы кислорода и средства индивидуальной защиты для медиков. Всего на оснащение дополнительно создаваемого коечного фонда больниц выделили около 450 млн рублей.

 

16:58, 22 марта, 2021
Юрий Абашев
73
0
#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#коронавирус

 

 

 


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