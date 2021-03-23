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Около тысячи девочек Удмуртии бесплатно привьют от вируса папилломы человека в 2021 году

14:20, 23 марта, 2021
Анна Торхова
Около тысячи девочек Удмуртии бесплатно привьют от вируса папилломы человека в 2021 году
14:20, 23 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#прививки\n#вакцинация\n#вирус\n#школьники
Фото: pixabay.com
414
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ВПЧ может привести к раку шейки матки.

Ижевск. Удмуртия. Около 1 тысячи девочек из неблагополучных семей Удмуртии, а также закрытых учреждений бесплатно привьют от вируса папилломы человека в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Всего на вакцинацию школьниц в возрасте 9-10 лет из регионального бюджета направят 10 млн рублей. По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике Минздрава Удмуртии Елены Корякиной, ВПЧ не входит в национальный календарь профилактических прививок. «Мы убеждены, что такая вакцинация необходима, особенно девочкам из групп риска. Как правило, они наиболее подвержены опасности заражения ВПЧ и дальнейшему развитию рака шейки матки», - добавила она.

В 2020 году прививки удалось поставить 600 жителям Удмуртии.

Отметим, данный вирус передается половым путем. Существует свыше 100 типов ВПЧ, из которых не менее 14 могут привести к развитию рака. Два типа вируса в 70% случаях вызывают раковые поражения шейки матки.

14:20, 23 марта, 2021
Анна Торхова
414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прививки\n#вакцинация\n#вирус\n#школьники