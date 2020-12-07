Заболеваемость ОРВИ растет в Удмуртии

При этом пока показатели остаются ниже эпидемиологического порога.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растет заболеваемость ОРВИ. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, с 30 ноября по 6 декабря с жалобами на респираторные инфекции к врачам обратились 11 659 жителей региона, из них 7 597 – дети. Уровень заболеваемости в субъекте ниже эпидемиологического порога на 10,6%. Напомним, что неделей ранее выявили 10,8 тыс. случаев заражения ОРВИ, что на 13% ниже эпидпорога.

На прошлой неделе на карантин по ОРВИ в республике были закрыты 2 школы в Юкаменском районе и 6 детских садов (3 в Завьяловском районе, по одному в Игринском, Глазовском, Кизнерском районах).

Лабораторно подтвержденных случаев гриппа в Удмуртии нет. Прививку от гриппа поставили 825 723 человека.