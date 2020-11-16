За неделю инфекцию подхватили более 9 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии остается ниже эпидпорога на 15%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 9347 жителей, в том числе более 5 тыс. детей.

Против гриппа в настоящее время привито 428 074 жителя, что составляет 28,5% от совокупного населения. Прививки поставили 70% медиков, 69,5% работников образовательных учреждений, 59,5% работников транспорта.

В Удмуртию поступила очередная партия вакцины от гриппа «Совигрипп» для взрослых - 238610 доз. Напомним, она обеспечивает защиту от тех вирусов гриппа, которые наиболее актуальны в данном сезоне.