Глава Удмуртии не исключил возвращения обязательного масочного режима

Ношение масок стало носить рекомендательный характер 13 июля.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов не исключил возвращения обязательного масочного режима. Об этом руководитель региона сообщил в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».



«Возможно, возможно, мы вынуждены будем ввести снова обязательный масочный режим в общественных местах, чтобы вас и ваше здоровье сохранить и вас обезопасить», — отметил Александр Бречалов.



Напомним, что масочный режим в Удмуртии ввели 30 апреля, но 13 июля он стал рекомендательным.