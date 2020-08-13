60% жителей Удмуртии привьют от гриппа перед эпидсезоном

Первая партия вакцины поступит до конца августа.



Ижевск. Удмуртия. Перед началом эпидсезона прививки от гриппа поставят 60% жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадора по Удмуртской Республике.

Так, привить планируют 900 тыс. человек, в том числе более 250 тыс. детей. Первая партия вакцины для этого поступит в республику до конца лета.

Для сравнения, в 2019 году в предэпидемический период против гриппа вакцинировали более 733 тыс. жителей – 48,6% населения.

Предыдущий эпидсезон показал, что снижению распространения гриппа способствовала своевременная вакцинация. Среди привитых не было зарегистрировано тяжелых форм заболевания и осложнений. Вакцина способна защитить от тех видов вируса гриппа, которые наиболее актуальны в данном сезоне.

Напомним, бесплатно поставить прививки можно детям с 6 месяцев, школьникам, студентам, медикам, педагогам, работникам транспорта, коммунальной сферы, беременным, взрослым старше 60 лет, лицам, подлежащим призыву на службу, людям с хроническими заболеваниями. Вакцинация проходит в поликлиниках по месту жительства.