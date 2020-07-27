В больницах Удмуртии занято чуть больше 10% коек, выделенных для ковид-больных

Всего в республике имеется 1520 мест.

Ижевск. Удмуртия. Коечный фонд, заготовленный для больных коронавирусом в Удмуртии, используется лишь на 10,8%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра здравоохранения республики Никита Свирин.

На сегодняшний день из 1520 имеющихся коек больными covid-19 занято 164.

«Да, мы готовились к тому, что может случится вторая волна уже летом. Но думаю, что из представленных цифр все и так понятно», — выразил уверенность в достаточном количестве мест Свирин.

Напомним, что Минздрав России поставил перед Удмуртией задачу подготовить койки для больных коронавирусом. Регион перевыполнил эту задачу, сначала организовав 935 мест, а к середине июля эта цифра выросла до 1520. Также к работе подготовили 228 аппаратов ИВЛ. Четыре больницы перепрофилировали под ковид-центры.

По состоянию на 27 июля в Удмуртии выявили 24 новых случая коронавируса и 1 летальный исход. Всего за время пандемии в республике заболело 2303 человека, 44 скончались.