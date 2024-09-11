В Удмуртии объединят Воткинскую городскую и районную больницы

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе объединят районную и городскую больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин на брифинге 11 сентября.

«Больницы уже давно возглавляются одним главным врачом, и, по своей сути, это один большой коллектив, но оформленные в два юрлица. Для пациентов это создаёт трудности при решении вопроса — в какую больницу записываться. К сожалению, иногда коллеги отправляют пациентов из одного учреждения в другое, что создает определенные неудобства для жителей», — высказался доктор Багин.

Он отметил, что укрупнение больниц в одно юрлицо — Воткинскую районную больницу — не только упростит жизнь пациентам, но и добавит определенные плюсы для работников учреждения.

«Как вы знаете, у нас существуют социальные выплаты для медработников. Благодаря объединению больниц число медиков, получающих данные выплаты в Воткинском районе, вырастет почти на 200 человек — с 600 до 800», — поделился министр.

Кроме того, Сергей Багин рассказал, что в этому году полностью завершится процесс объединения станций скорой помощи в Удмуртии.