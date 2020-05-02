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Лекарства для перенесших инфаркт миокарда закупили в Удмуртии

15:47, 02 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
Лекарства для перенесших инфаркт миокарда закупили в Удмуртии
15:47, 02 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#аптека\n#лекарства
Фото: ИА "Сусанин"
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Препараты будут выдаваться бесплатно по рецепту.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии закупили лекарственные препараты для пациентов, перенёсших инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, деньги на эти цели выделил бюджет России.

Также препаратами обеспечат пациентов, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Лекарственные препараты пациенты смогут получать в амбулаторных условиях в течение одного года с момента постановки на диспансерный учёт.

Выписывание лекарственных препаратов возможно только гражданам, не имеющим право на набор социальных услуг, независимо от того, сохранили они право на его получение или отказались от него в пользу получения денежного эквивалента.

Медикаменты доведены до аптечных пунктов выдачи и выдаются пациентам бесплатно по рецепту, выданному участковым терапевтом. 

15:47, 02 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
197
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#аптека\n#лекарства

 

 

 


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