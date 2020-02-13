Более 200 трудовых мигрантов в Удмуртии вакцинировали против кори

За год планируется привить 1500 человек.

Ижевск. Удмуртия С начала года в Удмуртии от кори привили 218 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Всего на территории Удмуртии планируют привить 1500 мигрантов. Вакцинацию закончат к концу года.

Отметим, в 2019 году в республике было зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, из них 7 носили завозной характер. В числе заболевших 1 ребенок.

Иммунизацию мигрантов проводят в Удмуртском республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Также поставить прививку от кори можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, корь – высокозаразное вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. Любой контакт непривитого с больным неминуемо приводит к заражению.

Заболевание начинается остро, в первые дни корь похожа на простуду: слабость, головная боль, насморк, «лающий» кашель, температура 39-40 градусов. Через 3-5 дней на теле появляется сыпь, которая распространяется сверху вниз.