183 случая заболевания мышиной лихорадкой зарегистрировали в Удмуртии с начала года

За первые пять месяцев этот показатель вырос в два раза.

Ижевск. Удмуртия. 183 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом зарегистрировали в Удмуртии с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за первые пять месяцев этот показатель вырос в два раза. Кроме того, 5 человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом. Таким образом, отмечают специалисты, эпидемиологическая обстановка в республике по таким видам инфекций остается напряженной.

Несмотря на это, в Удмуртии намного чаще стали применять профилактические меры. «За истекший период 2018 года акарицидные обработки проведены в 29 МО на общей площади 3815 га; дератизационные обработки - в 27 МО на общей площади 3572,4 га», - говорится в сообщении ведомства.