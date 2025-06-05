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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2025 года в Удмуртии зарегистрировали пять случаев энтеровирусной инфекции

15:45, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2025 года в Удмуртии зарегистрировали пять случаев энтеровирусной инфекции
15:45, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
186
0
#Удмуртия\n#вирус\n#заболевание
Источник фото: unsplash.com (Usman Yousaf)
186
0

Пациенты были выявлены в Ижевске, Завьяловском и Игринском районах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года пять человек подхватили энтеровирусную инфекцию. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Пациентов зафиксировали в Завьяловском и Игринском районах, а также в Ижевске. 

Отмечается, что энтеровирусы могут долго сохраняться в сточных водах, бассейнах, открытых водоёмах, на предметах обихода и продуктах питания. Они передаются через воду, плохо вымытые продукты, грязные руки, игрушки или приготовленный из некачественной воды лёд. В результате у человека появляется сыпь, возникает жар, головная боль и расстройство пищеварения.

С начала 2025 года сотрудники Роспотребнадзора исследовали 90 проб из поверхностных водоёмов региона. В них не было энтеровирусов.

Чтобы защитить себя от заражения, жителям Удмуртии рекомендуют после посещения туалета и перед едой мыть руки с мылом, тщательно мыть фрукты и овощи, пить только бутилированную или кипячёную воду и купаться исключительно в разрешённых местах. 

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15:45, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
186
0
#Удмуртия\n#вирус\n#заболевание