Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году не выявили новых случаев туберкулёза у детей возрастом до 14 лет. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

«Это результат большой работы по иммунизации и постоянной диагностике. Поэтому очень важно не отказываться от прививок и вовремя проходить обследования на туберкулёз всем гражданам, независимо от возраста и наличия или отсутствия клинических симптомов», — заявила главный главврач Республиканской клинической туберкулёзной больницы Екатерина Тюлькина.

Отмечается, что показатель распространенности туберкулёзом в регионе продолжает снижаться. В 2024 году врачи выявили 441 взрослого человека, заразившегося туберкулёзом. Под наблюдением специалистов находятся 782 пациента, это на 5% меньше, чем в 2023 году.

В Удмуртии есть разные виды диагностики туберкулёза — ежегодная внутрикожная проба Манту и диаскинтест. Также можно пройти флюорографию, рентгенографию или другие виды тестов.

«Сегодня, к сожалению, остается проблема с отказом некоторых родителей от диагностики своих детей на туберкулёз. Хочется напомнить, что это обязанность каждого родителя, без выполнения которой ребёнок не может быть допущен в учебное заведение», — отмечает главный детский фтизиатр Минздрава Удмуртии Ирина Родионова.