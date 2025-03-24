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В 2024 году ни один ребёнок до 14 лет не заразился туберкулёзом в Удмуртии

13:30, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В 2024 году ни один ребёнок до 14 лет не заразился туберкулёзом в Удмуртии
13:30, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#заболевание\n#здоровье\n#туберкулез\n#дети
Источник фото: Минздрав Удмуртии
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Показатель распространённости этой болезни в регионе продолжает снижаться.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году не выявили новых случаев туберкулёза у детей возрастом до 14 лет. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии. 

«Это результат большой работы по иммунизации и постоянной диагностике. Поэтому очень важно не отказываться от прививок и вовремя проходить обследования на туберкулёз всем гражданам, независимо от возраста и наличия или отсутствия клинических симптомов», — заявила главный главврач Республиканской клинической туберкулёзной больницы Екатерина Тюлькина.

Отмечается, что показатель распространенности туберкулёзом в регионе продолжает снижаться. В 2024 году врачи выявили 441 взрослого человека, заразившегося туберкулёзом. Под наблюдением специалистов находятся 782 пациента, это на 5% меньше, чем в 2023 году.

В Удмуртии есть разные виды диагностики туберкулёза — ежегодная внутрикожная проба Манту и диаскинтест. Также можно пройти флюорографию, рентгенографию или другие виды тестов. 

«Сегодня, к сожалению, остается проблема с отказом некоторых родителей от диагностики своих детей на туберкулёз. Хочется напомнить, что это обязанность каждого родителя, без выполнения которой ребёнок не может быть допущен в учебное заведение», — отмечает главный детский фтизиатр Минздрава Удмуртии Ирина Родионова. 

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13:30, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
130
0
#Удмуртия\n#заболевание\n#здоровье\n#туберкулез\n#дети